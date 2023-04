Pep auf Michael Jordans Spuren | „Geht und holt euch Harry“

Pep vs. Tuchel

Auf der Insel blickt man voller Vorfreude auf das große Spiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern. Der ‚Daily Express‘ ist sicher, dass gegen den deutschen Rekordmeister nur eine Höchstleistung reicht: „Wir müssen perfekt sein“. Nach etlichen missglückten Anläufen wollen die Skyblues dieses Jahr den Henkelpott nach Manchester holen. Die Vergangenheit spielt für Pep Guardiola aber keine Rolle mehr. „Don’t look back in anger“ (Schau nicht im Zorn zurück), so die Schlagzeile des ‚Daily Star‘. Der City-Trainer zieht einen Vergleich zu Michael Jordan: „Wir wollen gewinnen, aber das bedeutet nicht, dass wir gewinnen werden. Im Sport und auch im Fußball verliert man öfter als dass man gewinnt. Es ist wie bei Michael Jordan in der NBA, auch er hat nicht immer gewonnen. Wie viele Titel hat er gewonnen? Sechs. Wie viele Saisons hat er gespielt? 16.“ Für die französische ‚L’Équipe‘ steht das Trainer-Duell im Fokus. Auf dem Titel heißt es mit Bildern von Guardiola und Thomas Tuchel: „Der Kampf der Häuptlinge“. Es ist angerichtet.

Das Ziel Nummer eins

Ein paar Kilometer weiter träumt Manchester United davon, in Zukunft auch wieder bei den ganz großen Titeln mitreden zu können. Als wichtigstes Puzzle-Stück wird dafür die Verpflichtung von Harry Kane angesehen. „Geht und holt euch Harry“, titeln die ‚Manchester Evening News‘. Einfach wird dieses Unterfangen aber nicht. Denn Tottenham will seinen Superstar nicht zu einem direkten Konkurrenten ziehen lassen. Und ob Kane auf einen Schlag alle Sympathien der Spurs-Fans verspielen will? United muss verdammt viel Überzeugungsarbeit leisten, um diesen Deal über die Bühne zu bringen.

Ein kleiner großer Schritt

Beim FC Barcelona feiert man das 0:0 gegen Girona am gestrigen Montagabend als Sieg. Denn der Vorsprung auf Real Madrid konnte um einen Punkt auf 13 Zähler ausgebaut werden. Die Königlichen hatten zuvor zuhause gegen den FC Villarreal verloren. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ titelt entsprechend: „Einen Punkt näher – +13“. Die ‚Mundo Deportivo‘ hat eine ähnliche Meinung: „Wieder ein Stück näher“. Der erste Meistertitel seit 2019 ist zum Greifen nah.