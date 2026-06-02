Real-Präsident schmiedet Milliarden-Plan

Florentino Pérez will Anteile an Real Madrid an private Investoren verkaufen, um bis zu einer Milliarde Euro einzunehmen. Wie ‚El Mundo‘ aus projektnahen Quellen berichtet, soll das Fußballgeschäft von Real Madrid in eine neue Tochtergesellschaft ausgegliedert werden, die die größten Einnahmequellen des Vereins bündelt, wie Fernsehrechte, Sponsoring, Merchandising und sogar die Erlöse aus Spielertransfers. Nicht dazu gehört hingegen die Verwertung des Stadions Santiago Bernabéu, das bereits an den US-amerikanischen Fonds Sixth Street übertragen wurde.

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Bis zu zehn Prozent dieser Tochtergesellschaft sollen anschließend an einen oder mehrere Finanzinvestoren verkauft werden und zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro bringen. Mehr als ein Jahr haben die Anwälte des Patriarchen laut ‚El Mundo‘ an dem Modell gearbeitet, das „die Einbindung eines Finanzpartners ermöglichen würde, ohne die Rechtsform des Sportvereins zu verändern“. Real soll also weiterhin seinen 100.000 Mitgliedern gehören, aber eine große Finanzspritze erhalten, die laut Bericht dringend nötig sei. Intern gelte die Ansicht: „Wir sind nicht wie Barça, aber es läuft auch nicht gerade rosig.“