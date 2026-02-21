Müller offen für Schalke-Verbleib

Kevin Müller (34) kann sich einen Verbleib beim FC Schalke 04 über den Sommer hinaus vorstellen. „Natürlich“, antwortete der vom 1. FC Heidenheim ausgeliehene Ersatzkeeper laut ‚RUHR24‘ bei einer Medienrunde auf entsprechende Nachfrage.

Die ‚WAZ‘ zitiert den erfahrenen Schlussmann zu seiner Zukunft wie folgt: „Dazu gehören viele Parteien. Erst einmal Heidenheim, dort habe ich einen Vertrag für die kommende Saison. Auch Schalke müsste sagen, dass man mit mir weiterarbeiten möchte. Der volle Fokus liegt auf den kommenden drei Monaten.“