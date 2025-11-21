Menü Suche
30 Millionen: Hochkarätige BVB-Konkurrenz bei Giovane

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Giovane bejubelt einen Treffer @Maxppp

Borussia Dortmund muss sich im Rennen um Giovane mit namhafter Konkurrenz auseinandersetzen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beobachtet auch Inter Mailand den 21-Jährigen genau. Der Vertrag des Stürmers bei Hellas Verona läuft noch bis 2029.

Angesichts der langen Laufzeit erhofft sich der italienische Erstligist eine Ablöse von 30 Millionen Euro. Neben dem BVB und Inter hat auch der AC Mailand ein Auge auf den Brasilianer geworfen, der in dieser Saison ein Tor und drei Vorlagen auf der Habenseite hat.

