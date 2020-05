FC Bayern: Freie Bahn für Dest-Transfer?

Ajax Amsterdam ist offenbar wieder bereit, über einen Verkauf von Sergiño Dest (19) zu verhandeln. Laut ‚Sky‘ sind die Niederländer im Fall des Rechtsverteidiger-Talents „gesprächsbereit“. Im Winter hatte der FC Bayern 20 Millionen Euro Ablöse geboten, Ajax forderte jedoch 30 Millionen.

FT hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass Dest seinen Ausbildungsklub in diesem Sommer verlassen will. Spieler der Bayern stehen mit dem Teenager in Kontakt und werben für ihren Klub.

Vieles deutet darauf hin, dass der Abwehrmann mit Stürmer-Genen ab Sommer in München spielt. Dort würde Dest die Nachfolge von Álvaro Odriozola (24) antreten. Die Leihgabe kehrt zu Real Madrid zurück.