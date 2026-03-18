Guardiola-Zukunft besiegelt?

Pep Guardiola geht wohl davon aus, auch in der kommenden Saison als Cheftrainer von Manchester City tätig zu sein. Daran ändert auch das frühe Ausscheiden im Champions League-Achtelfinale nichts, wie der Taktikfuchs im Anschluss an die gestrige 1:2-Niederlage gegen Real Madrid durchblicken ließ: „In der kommenden Spielzeit werden wir zurückkommen.“

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Immer wieder ranken sich Abschiedsgerüchte um Guardiola, der seit 2016 für die Skyblues verantwortlich ist und auf der Insel noch bis 2027 unter Vertrag steht. Davon will der 55-jährige Spanier aber offenbar nichts wissen, stellte auf Nachfrage allerdings auch klar: „Wenn ich in zehn Jahren in den Ruhestand gehe, werde ich immer noch sagen: Wir werden zurückkommen, denn ich bin ein Teil davon. Ich hänge sehr an ManCity.“