Barça: Große Sorgen für Flick

von Martin Schmitz
Alejandro Balde (l.) und Jules Koundé im Trikot des FC Barcelona @Maxppp

Der FC Barcelona muss in den kommenden Spielen auf zwei wichtige Defensivsäulen verzichten. Wie Barça meldet, haben sich sowohl Jules Koundé (27) als auch Alejandro Baldé (22) beim 3:0-Sieg der Blaugrana im Pokalrückspiel gegen Atlético Madrid eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und werden mindestens vier Wochen ausfallen.

Der Franzose musste beim Ausscheiden gegen die Rojiblancos bereits nach 13 Minuten das Feld verlassen, der für ihn eingewechselte Balde wurde Mitte der zweiten Halbzeit wieder heruntergenommen. Das Eigengewächs hat es noch etwas schlimmer erwischt, mit einer Rückkehr ist womöglich sogar erst Ende April zu rechnen. Bis auf Weiteres – und vor allem im Champions League-Achtelfinale gegen Newcastle United (10. März & 18. März) – muss Trainer Hansi Flick ohne die beiden Außenverteidiger auskommen.

