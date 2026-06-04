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Serie A

Pavard-Abnehmer gefunden?

von Martin Schmitz - Quelle: Posta
1 min.
Benjamin Pavard applaudiert den Fans von OM @Maxppp

Besiktas beschäftigt sich derzeit intensiv mit zwei erfahrenen Nationalspielern von Inter Mailand. Wie die türkische ‚Posta‘ berichtet, hat der Süper Lig-Klub die Fühler nach Davide Frattesi (26) ausgestreckt, der bei den Nerazzurri unter Trainer Cristian Chivu keine große Rolle mehr spielt. Denkbar sind demzufolge sowohl eine Leihe als auch ein Kauf, falls Inter bei der Ablöse etwas entgegenkommt.

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Neben dem zentralen Mittelfeldspieler ist auch ein Wechsel von Benjamin Pavard (30) ein Thema. Laut Bericht hat Inter den französischen Weltmeister, der die gerade abgelaufene Saison als Leihspieler bei Olympique Marseille verbrachte und noch bis 2028 unter Vertrag steht, dem Istanbuler Klub angeboten. Das hohe Gehalt des Innenverteidigers sei jedoch ein Hindernis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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