Der 1. FC Kaiserslautern legt im Angriff nach. Milos Lukovic (20) von Racing Straßburg wechselt per Leihe für eine Saison zu den Roten Teufeln. Ob es die Möglichkeit zur Weiterverpflichtung gibt, geht aus der offiziellen Meldung des Zweitligisten nicht hervor.

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Sportdirektor Marcel Klos ist zufrieden mit der Kaderergänzung: „Mit Miloš gewinnen wir nochmal einen physisch kompakten Spieler für die Offensive hinzu, der sehr antrittsschnell und torgefährlich ist. Er ist variabel einsetzbar und kann sowohl als alleinige Spitze als auch in der Doppelspitze zum Einsatz kommen. Zudem ist er noch jung und entwicklungsfähig, was einmal mehr unsere aktuelle Transferpolitik bekräftigt.“