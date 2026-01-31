Adamu vor Freiburg-Abschied?

Junior Adamu kehrt dem SC Freiburg womöglich den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt Celtic Glasgow konkretes Interesse an einer Leihe des 24-jährigen Stürmers. Neben den Schotten sollen zwei weitere Vereine die Fühler ausstrecken.

Adamu, im Sommer 2023 für sechs Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, ist in Freiburg kaum noch gefragt. Der Österreicher kam nur in einem der vergangenen neun Ligaspiele zu einem Kurzeinsatz. In der Europa League spielte er regelmäßiger, erzielte aber wie in der Bundesliga nur ein Tor.