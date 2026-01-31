Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Adamu vor Freiburg-Abschied?

von David Hamza - Quelle: Sky
Junior Adamu im SCF-Dress @Maxppp

Junior Adamu kehrt dem SC Freiburg womöglich den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt Celtic Glasgow konkretes Interesse an einer Leihe des 24-jährigen Stürmers. Neben den Schotten sollen zwei weitere Vereine die Fühler ausstrecken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adamu, im Sommer 2023 für sechs Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, ist in Freiburg kaum noch gefragt. Der Österreicher kam nur in einem der vergangenen neun Ligaspiele zu einem Kurzeinsatz. In der Europa League spielte er regelmäßiger, erzielte aber wie in der Bundesliga nur ein Tor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premiership
Freiburg
Celtic
Junior Adamu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premiership Premiership
Freiburg Logo SC Freiburg
Celtic Logo Celtic Glasgow
Junior Adamu Junior Adamu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert