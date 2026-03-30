Cleveres Modell: Real holt junges Trio zurück

Den neuen, jüngeren Weg hat Real Madrid schon im vergangenen Sommer eingeschlagen, als in Trent Alexander-Arnold (27) nur ein Spieler gekommen ist, der zum Zeitpunkt der Verpflichtung älter als 22 Jahre war. Dean Hujisen (20), Franco Mastantuono (18) und Álvaro Carreras (23) sollten das Team deutlich verjüngen und frischen Schwung in die alten Strukturen bei den Blancos bringen.

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Dieser Weg soll auch im kommenden Sommer weitergegangen werden. Laut ‚Cadena SER‘ kommt nicht nur Endrick (19) nach seiner Leihe zu Olympique Lyon im Sommer wieder zurück. Auch Nico Paz (21), der bei Como 1907 zu einem der besten Spieler in der Serie A gereift ist, werde per Rückkaufoption für neun Millionen Euro verpflichtet und an der Sommervorbereitung der Madrilenen teilnehmen.

Shootingstar Muñoz kommt zurück

Como hatte sich zuletzt noch optimistisch gezeigt, was einen Verbleib des argentinischen Nationalspielers anbelangt. Doch den Italienern sind die Hände gebunden. Und ganz ähnlich ergeht es laut ‚Cadena SER‘ CA Osasuna bei deren Shootingstar. Auch im Fall von Víctor Muñoz werde Real die Rückkaufklausel aktivieren und den Flügelflitzer zurück in die Hauptstadt holen.

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Muñoz war im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro nach Osasuna gewechselt, die Königlichen zahlen jetzt acht Millionen, um den 22-Jährigen zurückzuholen. Der Rechtsfuß ist die Entdeckung der Saison und kommt in 31 Pflichtspielen auf sechs Tore und fünf Vorlagen. Er wurde sogar erstmals für die spanische Nationalmannschaft nominiert und erzielte beim 3:0-Sieg gegen Serbien am vergangenen Wochenende als Joker beim Debüt seinen ersten Treffer für die Furia Roja.