Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor macht der VfL Wolfsburg auch vor prominenten Personalien und Vereinen nicht Halt. Intern, sickerte zuletzt durch, fielen schon Namen wie Christoph Freund (FC Bayern) und Sebastian Kehl (Borussia Dortmund).

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztgenannter könnte sich laut der ‚Bild‘ nur dann einen Wechsel zum Tabellen-15. vorstellen, wenn ihm ein Karrieresprung auf die Vorstands- oder Geschäftsführer-Ebene winken würde, er entsprechend mehr Macht zugesichert bekäme als derzeit beim BVB.

Ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer aus VfL-Sicht: In Dortmund kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Führungsrangeleien rund um Kehl, Lars Ricken, den mittlerweile entlassenen Sven Mislintat und Hans-Joachim Watzke. „Auch aktuell soll er nicht immer mit allen Vorgängen im Verein zufrieden sein“, schreibt die ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Kandidaten

Weil die Wölfe zeitnah einen Nachfolger für den entlassenen Sebastian Schindzielorz dingfest machen wollen, ist es aber doch eher unwahrscheinlich, dass es auf Kehl hinausläuft. Vertraglich gebunden ist dieser bis 2027.

Neben Kehl geistern etliche weitere Namen wie Marcus Mann (Hannover 96), Nils-Ole Book (SV Elversberg), Tim Steidten (zuletzt West Ham United) oder Ex-Wolfsburger Josuha Guilavogui durch die Autostadt.