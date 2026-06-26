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Grimaldo-Ersatz: Bayer fragt schon nach der Ablöse

Alejandro Grimaldo wird Bayer Leverkusen in Richtung Madrid verlassen. Von dort könnte unter Umständen auch sein Ersatz kommen.

von David Hamza - Quelle: Radio Marca
1 min.
Alejandro Grimaldo im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Linksverteidiger Pep Chavarría (28). Matteo Moretto berichtet bei ‚Radio Marca‘, dass sich der Bundesligist bei Rayo Vallecano nach den Ablösebedingungen erkundigt hat.

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Beim La Liga-Klub aus Madrid steht Chavarría bis 2030 unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel beträgt 25 Millionen Euro. Denkbar aber, dass Bayer 04 den Preis im Fall der Fälle frei verhandeln wollen würde.

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Neben den Leverkusenern sollen auch Nottingham Forest und der FC Brentford ein Auge auf Chavarría geworfen haben. Der 1,74 Meter große Spanier spielt seit vier Jahren für Rayo.

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Bei Bayer könnte er den Kaderplatz von Alejandro Grimaldo (30) einnehmen, der für 20 bis 25 Millionen Euro zu Atlético Madrid wechseln wird. Ein weiterer Kandidat ist Raphaël Guerreiro (32), der nach seinem Vertragsende beim FC Bayern ablösefrei auf den Markt kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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