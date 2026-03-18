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Serie A

30-Millionen-Stürmer für Milan?

von David Hamza - Quelle: The Independent
Troy Parrott kontrolliert das Leder @Maxppp

Der AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Troy Parrott. Laut dem ‚Independent‘ beschäftigen sich die Rossoneri mit einem Sommertransfer des irischen Mittelstürmers. AZ Alkmaar fordere umgerechnet knapp 30 Millionen Euro.

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Für den niederländischen Erstligisten erzielte Parrott in dieser Saison 27 Tore in 39 Pflichtspielen. Im Januar war auch der VfL Wolfsburg zum wiederholten Mal am 24-Jährigen dran. Parrotts Vertrag läuft bis 2029. Im Sommer 2024 war er für vier Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Alkmaar gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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