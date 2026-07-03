28 Millionen: Cresswell vor Rennes-Wechsel

Charlie Cresswell (23) steht vor einem ligainternen Wechsel. Nach exklusiven FT-Informationen befindet sich der Transfer des englischen U21-Europameisters vom FC Toulouse zu Stade Rennes kurz vor dem Abschluss. Als Ablöse fließen 28 Millionen Euro inklusive Boni.

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Cresswell war 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United nach Toulouse gewechselt und hat sich anschließend bei den Südfranzosen zum absoluten Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison stand der Innenverteidiger wettbewerbsübergreifend in 32 Pflichtspielen auf dem Feld, erzielte dabei vier Tore und bereitete drei weitere vor.