Hoffenheim verlängert mit Vereinslegende Kramaric

Die Erfolgsgeschichte zwischen Andrej Kramaric und der TSG Hoffenheim geht in die nächste Runde. Wie der Verein offiziell mitteilt, hat der 34-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Dem Vernehmen nach läuft das neue Arbeitspapier bis 2028.

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Kramaric war im Januar 2016 von Leicester City zur TSG gewechselt und erwies sich seitdem als absoluter Leistungsträger. In bislang 359 Pflichtspielen schoss er 156 Tore und bereitete 73 weitere Treffer vor und denkt auch in dieser Spielzeit nicht daran, einen Gang zurückzuschalten.

„Andrej ist eines der Gesichter des Klubs und hat die TSG in der vergangenen Dekade geprägt. Seit seiner Ankunft vor mehr als zehn Jahren ist er eine zentrale Stütze des sportlichen Erfolgs und absoluter Führungsspieler. Er ist ein Ausnahmefußballer mit besonderen Fähigkeiten und zudem ein ehrgeiziger Musterprofi, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Wir sind sehr froh, dass Andrej weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt“, gibt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zu Protokoll.