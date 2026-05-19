Wechsel-Wunsch: Bayerns Trumpf bei Gvardiol

Am Wochenende hatte TV-Experte Lothar Matthäus enthüllt, dass der FC Bayern sich mit Josko Gvardiol beschäftigt. Der Kroate war bei Manchester City vor seinem Schienbeinbruch zwar gesetzt, dennoch scheint ein Abgang von den Skyblues nicht unrealistisch.

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Im Gegenteil: Wie ‚Sport1‘ berichtet, kann sich Gvardiol einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gut vorstellen. Er forciere sogar einen Abschied aus Manchester. Bayerns großer Trumpf: Der 24-Jährige ist ein großer Fan der Münchner.

Kein Schnäppchen

Das Problem: City hatte vor drei Jahren 90 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen. Da Gvardiol noch bis 2028 an die Skyblues gebunden ist und eigentlich überzeugt hat, dürfte der kroatische Nationalspieler alles andere als günstig werden. ‚Sport1‘ spekuliert, dass der Preis bei guter Verhandlungstaktik auf 75 Millionen sinken könne.

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Fraglich, ob die Bayern bereit sind, bei einer solchen Summe zuzuschlagen. Andererseits wäre der Linksfuß durch seine Flexibilität die perfekte Ergänzung. Er kann sowohl im Zentrum als auch als Linksverteidiger agieren und somit auch Druck auf Alphonso Davies (25) ausüben. Als Linksverteidiger ist auch Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt im Gespräch.