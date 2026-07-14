Bayerns Gedankenspiel mit Matsima

Der FC Bayern hat sich offenbar mit Chrislain Matsima auseinandergesetzt. Einem Bericht der ‚Augsburger Allgemeine‘ zufolge hat sich der Rekordmeister in der Vergangenheit nach dem Innenverteidiger des FC Augsburg erkundigt.

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Ob die Münchner den 24-Jährigen noch immer beobachten, wird nicht überliefert. Matsimas Vertrag in der Fuggerstadt läuft bis 2030, im Sommer gilt er allerdings als möglicher Abgangskandidat. „Für den Moment bin ich in Augsburg und möchte nicht zu viel über die Zukunft nachdenken. Ich konzentriere mich ganz auf den Klub hier“, hält sich der Franzose bedeckt.