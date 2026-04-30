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Mainz: Batz-Gespräche laufen

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Daniel Batz ballt die Fäuste @Maxppp

Der FSV Mainz 05 möchte die Zusammenarbeit mit Daniel Batz ausdehnen. Laut dem ‚kicker‘ laufen Gespräche über eine Ausdehnung des Vertrags, der im Sommer seine Gültigkeit verliert.

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Seine Verhandlungsposition hat Batz durch überzeugende Leistungen in den vergangenen Monaten gestärkt. Dem Fachblatt zufolge hat sich der 35-Jährige „einen Markt geschaffen“. Die langwierige Verletzung von Stammkeeper Robin Zentner (31) sorgte dafür, dass Batz seine Chance erhalten hat. Diese hat er genutzt und Zentner inzwischen sogar – zumindest vorerst – verdrängt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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