Bundesliga-Konkurrenz ausgestochen: TSG holt Avdullahu

Nach einer schwachen Saison baut die TSG Hoffenheim den Kader fleißig um und hat nun eine Verstärkung für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Der Bundesligist teilt mit, dass Leon Avdullahu vom FC Basel zur TSG wechselt und dort einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hat.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigt sich äußerst erfreut bezüglich des Neuzugangs: „Leon hat sich beim FC Basel mit gerade einmal 21 Jahren bereits als absolute Stammkraft und Leistungsträger im defensiven Mittelfeld etabliert. Er ist ein strategisch denkender Spieler, der Aggressivität und Zweikampfstärke mit einer guten Übersicht und starken technischen Fähigkeiten verbindet.“

Dem Vernehmen nach zahlt Hoffenheim bis zu 9,5 Millionen Euro für Avduallahu, an dem auch der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach interessiert gewesen sein sollen.

Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des FC Basel und absolvierte für den Schweizer Meister insgesamt 71 Pflichtspiele. Die TSG hofft, eine jüngere Version von Granit Xhaka (32) zu bekommen. In der Schweiz nährte Avdullahu mit seiner robusten Spielweise diese Hoffnung und will nun in Deutschland den nächsten Schritt gehen.