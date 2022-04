Rostock bindet Roßbach

Innenverteidiger Damian Roßbach hat seinen auslaufenden Vertrag bei Hansa Rostock bis 2024 verlängert. „Unabhängig der Liga wollte ich gern in Rostock bleiben, weil mir der Verein, das ganze Umfeld und natürlich die Stadt und Region einfach sehr gut gefallen. Zudem fühlt sich auch meine Familie sehr wohl in Rostock“, erklärt der 29-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen freut die Verlängerung ebenfalls: „Er war sowohl in der Aufstiegssaison als auch in der jetzigen Spielzeit maßgeblich an der positiven Entwicklung der Mannschaft auf und neben dem Platz beteiligt.“ Roßbach, seit 2020 an der Ostsee am Ball, verpasste in dieser Saison nur zwei Pflichtspiele für Hansa Rostock.