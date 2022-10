Schalke 04: Die Ablöse für Reis

Schalke 04 und der VfL Bochum haben sich offenbar auf eine Ablöse für Thomas Reis verständigt. Wie ‚Sky‘ berichtet, zahlen die Königsblauen 300.000 Euro an den Reviernachbarn, bei dem Reis trotz seiner Beurlaubung noch auf der Gehaltsliste stand. Einen Teil der Ablöse trage Reis selbst.

Reis soll am morgigen Donnerstagvormittag offiziell als neuer S04-Trainer vorgestellt werden. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge des entlassenen Frank Kramer beim Tabellenletzten der Bundesliga an. Schon am Nachmittag hatte ‚Sky‘ die Verpflichtung als quasi fix gemeldet.