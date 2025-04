HSV: Dompé-Poker auf der Zielgeraden

Beim Hamburger SV kann man offensichtlich zeitnah einen Haken hinter die Vertragsverlängerung mit Jean-Luc Dompé machen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist man in der Sportlichen Führung des HSV zuversichtlich, zeitnah zu einer Einigung kommen zu können. Mit Dompé und auch Teamkollege Davie Selke sei man „auf der Zielgeraden“, heißt es der Boulevardzeitung zufolge intern.

Für HSV-Coach Merlin Polzin wäre eine Ausdehnung der Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt. „Ich hoffe auch bei ihm, dass alle Seiten eine schnelle Lösung finden, die für alle Seiten zufriedenstellend ist, weil der Junge den Unterschied machen kann“, so Polzin im Anschluss an das 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag.