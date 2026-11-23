Nach Kerim Alajbegovic (19), im Sommer für 32 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt, könnte Bayer Leverkusen auch dessen Bruder verlieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der 13-jährige Emre Alajbegovic bereits von mehreren europäischen Topklubs umworben. Der jüngere Alajbegovic, der 2021 gemeinsam mit seinem Bruder zu Bayer 04 wechselte und dort aktuell in der U16 spielt, gilt als großes Talent.

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Einen Fördervertrag kann der zentrale Mittelfeldspieler in Leverkusen erst mit 15 Jahren unterschreiben, in die Premier League dürfte er laut den Regularien sogar erst mit 18 wechseln. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zeigt sich derweil zuversichtlich, dass der Youngster bei Bayer 04 bleibt: „Das Ziel ist es, dass Emre bei uns zum Profi wird. Daran hat Kerims Wechsel nichts geändert.“