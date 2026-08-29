Bedient sich Hannover in Hoffenheim?

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer blickt Hannover 96 zur TSG Hoffenheim. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Niedersachsen bereits Gespräche bezüglich einer Leihe von Alessandro Vogt (21) geführt haben. Auch andere Klubs aus dem deutschen Unterhaus seien am Schweizer interessiert.

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Die TSG will dem Angreifer Spielpraxis bei einem anderen Klub verschaffen. In Hannover könnte im Sturmzentrum eine Lücke entstehen, da Torjäger Benjamin Källman (28) sich seit Wochen mit einer Rückkehr nach Polen beschäftigt.