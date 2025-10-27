Alaba: Neue Option für Winterwechsel

Aufgrund zahlreicher mitunter schwerer Verletzungen hat die Karriere von David Alaba in den vergangenen Monaten ordentlich an Fahrt verloren. Der 33-jährige Österreicher stand in der laufenden Spielzeit erst 145 Minuten auf dem Rasen und musste auch beim gestrigen Clásico verletzungsbedingt passen. Möglicherweise versucht der Innenverteidiger, abseits von Real Madrid wieder in die Spur zu kommen.

Laut ‚Weekend Sports‘-Mitbegründer und -Redakteur Sébastien Vidal könnte sich für Alaba schon in Kürze eine Tür in Richtung Major League Soccer öffnen. Dem Bericht zufolge zeigt der New York City FC großes Interesse an einer Verpflichtung des 111-fachen Nationalspielers, der nur noch bis zum Ende der Spielzeit bei den Königlichen unter Vertrag steht.

Spielpraxis für die WM?

Was dafür spricht: Alaba könnte in New York Spielpraxis sammeln, um für die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, in Mexiko und in Kanada in Bestform zu sein. Das Großturnier auf dem nordamerikanischen Kontinent könnte das letzte dieser Art für den einstigen Profi des FC Bayern sein.

Das MLS-Franchise beobachte die Situation um den Linksfuß genau und würde ihn als perfekte Verstärkung für den Defensivverbund ansehen, so Vidal. Bekommt Alaba bei Real signalisiert, dass er in der Rückrunde keine große Aussicht auf Spielminuten hat, könnte ein vorzeitiger Abschied aus Madrid ein ernsthaftes Thema werden. Beim NYCFC würde Alaba auf Landsmann Hannes Wolf (26) treffen, der im Januar 2024 von Borussia Mönchengladbach in die US-Metropole wechselte.