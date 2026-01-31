Menü Suche
40-Millionen-Klausel: Einigung bei Frattesi

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
Davide Frattesi wird von Ramy Bensebaini abgegrätscht @Maxppp

Nottingham Forest forciert den Transfer von Davide Frattesi. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge hat der Premier League-Vertreter eine Übereinkunft mit Inter Mailand erzielt. Es handele sich um eine Leihe samt Kaufoption, die bei umgerechnet rund 40 Millionen Euro liegt.

Zwei Knackpunkte bleiben: Die Tricky Trees müssen den 26-Jährigen selbst noch von einem Wechsel auf die Insel überzeugen, zudem möchte Inter zunächst Ersatz in der Hinterhand haben. Auch Juventus Turin, die SSC Neapel, die AS Rom und Galatasaray sind neben Nottingham am italienischen Mittelfeldakteur interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Serie A
Inter Mailand
Nottingham
Juventus
Galatasaray
Davide Frattesi

