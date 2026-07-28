Díaz-Verkauf: Bayern macht alles richtig

Al Hilal wirft mal wieder mit Geld um sich. Nach der 65-Millionen-Verpflichtung von Crysencio Summerville (24) soll Luis Díaz (29) ebenfalls in die Wüste gelotst werden.

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Dem Vernehmen nach hat der Flügelflitzer des FC Bayern sogar grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel nach Riad signalisiert – kein Wunder, schließlich lockt Al Hilal den kolumbianischen WM-Fahrer mit einem jährlichen Nettogehalt von bis zu 25 Millionen Euro.

Die Münchner lassen sich aber nicht so schnell von einem Verkauf überzeugen. „Wir wären ja blöd, oder?“, wurde CEO Jan-Christian Dreesen deutlich. Das ist auch gut so, schließlich überzeugte Díaz, im vergangenen Sommer für 70 Millionen vom FC Liverpool gekommen, an der Säbener Straße auf Anhieb.

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Díaz schlug voll ein

Der laufstarke Rechtsfuß markierte in seiner ersten Bayern-Saison nicht nur bemerkenswerte 29 Scorerpunkte in 51 Pflichtspielen, sondern beeindruckte darüber hinaus mit intensivem Pressing und fleißiger Defensivarbeit – Attribute, die in dieser Kombination im Weltfußball nur selten zu finden sind.

Ergo macht der FCB alles richtig mit der Einstellung, Díaz für unverkäuflich zu erklären. Zumal ein Abgang womöglich Auswirkungen auf die Zukunftsgedanken von Harry Kane (33) und Michael Olise (24) hätte, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit Díaz ein gefürchtetes Offensiv-Trio bildeten.

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Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Al Hilals Wunschspieler auf die 30 zugeht. Die Frage ist also, wie lange Díaz, der von seiner Spritzigkeit lebt, noch auf allerhöchstem Niveau mithalten kann. Angesichts des bis 2029 datierten Vertrags wird man sich in der bayrischen Landeshauptstadt sicher sein, dass der Linksaußen ein paar weitere gute Jahre im Tank hat.

Insofern darf Díaz nicht mal in dem Fall abgegeben werden, dass der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer ein deutliches Transferplus erwirtschaften könnte. Einen jüngeren, gleichwertigen 1:1-Ersatz gibt der Markt schlicht nicht her – erst recht nicht für die von den Saudis in Aussicht gestellten 70 Millionen Euro Ablöse. Selbst ein dreistelliger Millionenbetrag wird die Münchner wohl nichts ins Grübeln bringen, damit kann sich laut ‚Sky‘ auch Díaz anfreunden.