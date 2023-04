Marmoush-Transfer: Letzte Hürde genommen

Omar Marmoush wird in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 24-jährige Angreifer den letzten Teil seines Medizinchecks absolviert und erfolgreich bestanden. Die Untersuchungen sollen während des DFB-Pokal-Spiels der SGE gegen Union Berlin (2:0) am vergangenen Dienstag stattgefunden haben.

In den Vorwochen hatte Marmoush bereits erste medizinische Untersuchungen bei der Eintracht absolviert. Der Wechsel des ablösefreien Stürmers vom VfL Wolfsburg zu den Hessen bahnte sich konkret an. Nun sind auch die letzten Zweifel ausgeräumt: Die ‚Bild‘ bezeichnet den Deal als „endgültig in trockenen Tüchern“. Der Ägypter werde in Frankfurt bis 2027 unterschreiben.

Der schnelle Angreifer war 2017 aus seiner Heimat nach Wolfsburg gewechselt, die Niedersachsen bemühten sich zuletzt vergeblich um die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. In der aktuellen Saison kommt Marmoush auf fünf Tore und eine Vorlage in 25 Bundesliga-Einsätzen. Gut möglich, dass er bei der SGE das Erbe von Jesper Lindström (23) antreten wird.