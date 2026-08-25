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Paris verschafft Zague Spielpraxis

Paris St. Germain verleiht Außenverteidiger Yoram Zague nach Zypern. Der 20-jährige schließt sich für die kommende Saison Pafos FC an. Nach der Leihe kann Pafos den talentierten Franzosen per Kaufoption verpflichten.

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