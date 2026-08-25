Paris verschafft Zague Spielpraxis
Paris St. Germain verleiht Außenverteidiger Yoram Zague nach Zypern. Der 20-jährige schließt sich für die kommende Saison Pafos FC an. Nach der Leihe kann Pafos den talentierten Franzosen per Kaufoption verpflichten.
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Yoram Zague prêté au Paphos FC ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 25, 2026
👉 Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Âgé de 20 ans, le défenseur poursuivra son évolution au sein du club chypriote.
Le… pic.twitter.com/LUORDiZVcA
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