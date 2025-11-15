Menü Suche
„Alles klappt”: Karl begeistert weiter

von Dominik Sandler - Quelle: ran.de
1 min.
Lennart Karl bejubelt einen Treffer für den FC Bayern München @Maxppp

Der Hype um Lennart Karl wird immer größer. Grund dafür sind die Leistungen des 17-Jährigen, der gestern gegen Malta (6:0) mit zwei tollen Toren ein perfektes Debüt für die deutsche U21 gab. „Na klar, ist perfekt gelaufen wieder. U-21-Debüt, zwei Tore, sehr gute Leistung von der Mannschaft, gute Leistung von mir. Macht einfach Spaß, mit der Truppe zu spielen“, so der Offensivspieler des FC Bayern bei ‚ran‘.

Unter Vincent Kompany kommt er in München in dieser Saison schon auf 13 Einsätze. „Natürlich bin ich gerade in einer Top-Form. Bei Bayern klappt alles, hier klappt eigentlich alles. Den Hype nehme ich natürlich wahr, aber ich beachte es jetzt nicht, was (…) auf den Instagram-Seiten geschrieben wird“, so der bodenständige Karl. Auch Julian Nagelsmann hat den Linksfuß mittlerweile für die A-Nationalmannschaft auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
