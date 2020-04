Coronakrise: Rummenigge über die Leihspieler & die Saison-Fortsetzung

„Wir hatten immer unsere eigene Philosophie“, sagt Karl-Heinz Rummenigge im Gespräch mit der spanischen ‚as‘ und verweist darauf, dass man sich beim FC Bayern nie den „Verrücktheiten des Marktes“ angepasst habe. „Der FC Bayern München ist gesund und steht finanziell auf soliden Beinen. Aber dass wir seit Wochen kein Spiel gemacht haben, trifft natürlich auch die Finanzlage der Bayern“, so Rummenigge weiter.

Der 64-Jährige lässt aber erneut keinen Zweifel aufkommen, dass die Bundesliga-Saison 2019/20 früher oder später auf sportlichem Weg beendet werden wird: „In Deutschland sind wir uns alle einig: Die 36 Profivereine haben beschlossen, die Saison zu beenden – auch wenn das aus politischen oder gesundheitlichen Gründen erst nach dem 30. Juni möglich sein sollte“.

Kann die Spielzeit erst im Juli, August oder gar September zu Ende gespielt werden, stellt sich automatisch die Frage, wie dies mit den bis Ende Juni laufenden Verträgen in Einklang gebracht wird. Rummenigge hofft auf eine unproblematische Lösung: „Der Markt muss sich dem anpassen. Mit Perisic, Coutinho und Odriozola haben wir drei Leihspieler, deren Verträge Ende Juni auslaufen. Sollte die Saison darüber hinaus laufen, ist es an der FIFA, eine Lösung zu finden, damit alle Spieler die Saison in ihren aktuellen Vereinen beenden können“.