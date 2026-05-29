Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Erste Entscheidung gefallen: Wolfsburgs Favorit für das Hecking-Erbe

Um die Zukunft von Dieter Hecking ist offenbar eine finale Entscheidung gefallen. Aus dieser ergibt sich eine interessante Konstellation.

von Lukas Weinstock - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
1 min.
Dieter Hecking mit VfL-Wappen @Maxppp

Dieter Hecking wird künftig in anderer Rolle beim VfL Wolfsburg arbeiten. Die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, dass der 61-Jährige der neue Geschäftsführer Sport in der Autostadt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge stattet der VfL den bisherigen Cheftrainer mit einem Zweijahresvertrag aus. Durch seine neue Funktion sucht Hecking nun gemeinsam mit Sportdirektor Pirmin Schwegler einen Nachfolger für sich selbst.

Nach Informationen der ‚Wolfsburger Allgemeinen‘ und ‚Aller-Zeitung‘ hat Alexander Blessin gute Chancen auf den Zuschlag. Der ‚kicker‘ ergänzt, dass sich der deutsche Übungsleiter ganz oben auf der Wolfsburger Wunschliste befindet. Aktuell steht Blessin noch bei Mit-Absteiger FC St. Pauli unter Vertrag.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Wolfsburg
St. Pauli
Dieter-Klaus Hecking
Alexander Blessin

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Dieter-Klaus Hecking Dieter-Klaus Hecking
Alexander Blessin Alexander Blessin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert