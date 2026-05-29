Erste Entscheidung gefallen: Wolfsburgs Favorit für das Hecking-Erbe

Dieter Hecking wird künftig in anderer Rolle beim VfL Wolfsburg arbeiten. Die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, dass der 61-Jährige der neue Geschäftsführer Sport in der Autostadt wird.

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Dem Bericht zufolge stattet der VfL den bisherigen Cheftrainer mit einem Zweijahresvertrag aus. Durch seine neue Funktion sucht Hecking nun gemeinsam mit Sportdirektor Pirmin Schwegler einen Nachfolger für sich selbst.

Nach Informationen der ‚Wolfsburger Allgemeinen‘ und ‚Aller-Zeitung‘ hat Alexander Blessin gute Chancen auf den Zuschlag. Der ‚kicker‘ ergänzt, dass sich der deutsche Übungsleiter ganz oben auf der Wolfsburger Wunschliste befindet. Aktuell steht Blessin noch bei Mit-Absteiger FC St. Pauli unter Vertrag.