Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

El Mala-Schock beim FC

von Tom Kunze
Said El Mala guckt bedröppelt drein @Maxppp

Said El Mala musste die heutige Trainingseinheit verletzungsbedingt abbrechen. Dies berichtet die ‚Bild‘. Für den 1. FC Köln ist es nach den jüngsten Ausfällen von Joel Schmied (27), Sebastian Sebulonsen (26) und Jan Thielmann (23) der nächste Schock.

Unter der Anzeige geht's weiter

El Mala musste das FC-Training am Dienstagnachmittag aufgrund von Schmerzen am hinteren linken Oberschenkel vorzeitig beenden. Für die Kölner käme ein Ausfall ihres Topstars zur Unzeit, schließlich würde sich der 19-jährige Flügelspieler in eine lange Verletztenliste einreihen. Bereits in drei Tagen treffen die Geißböcke im Bundesliga-Auswärtsspiel auf den FC Augsburg (20:30 Uhr). Eine MRT-Untersuchung soll weiteren Aufschluss geben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Saïd El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Saïd El Mala Saïd El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert