El Mala-Schock beim FC

Said El Mala musste die heutige Trainingseinheit verletzungsbedingt abbrechen. Dies berichtet die ‚Bild‘. Für den 1. FC Köln ist es nach den jüngsten Ausfällen von Joel Schmied (27), Sebastian Sebulonsen (26) und Jan Thielmann (23) der nächste Schock.

El Mala musste das FC-Training am Dienstagnachmittag aufgrund von Schmerzen am hinteren linken Oberschenkel vorzeitig beenden. Für die Kölner käme ein Ausfall ihres Topstars zur Unzeit, schließlich würde sich der 19-jährige Flügelspieler in eine lange Verletztenliste einreihen. Bereits in drei Tagen treffen die Geißböcke im Bundesliga-Auswärtsspiel auf den FC Augsburg (20:30 Uhr). Eine MRT-Untersuchung soll weiteren Aufschluss geben.