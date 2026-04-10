Eberl: Pikanter erster Austausch mit Kompany

Max Eberl hat Einblick in sein erstes Gespräch mit Cheftrainer Vincent Kompany gewährt. Im Interview mit ‚Sky‘ verrät der Sportvorstand des FC Bayern: „Das war witzigerweise vor dem Arsenal-Spiel im Viertelfinale (der Champions League 2024, Anm. d. Red.) aus dem Hotel heraus. Das war ein sehr, sehr langes Gespräch, das ich irgendwann abbrechen musste, weil wir Mannschaftssitzung hatten. Danach habe ich schon gemerkt: Wow, ein außergewöhnlicher Mensch. Und gesehen, was er schon geleistet hat.“

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Nach dem Aus von Thomas Tuchel holten die Bayern im Sommer 2024 Kompany, der erst kurz zuvor mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen war. Es sollte sich als goldene Entscheidung herausstellen, inzwischen stand der Belgier bereits in 100 Pflichtspielen für die Münchner an der Seitenlinie. Auf die Frage, ob es Bayerns Ziel sei, dass Kompany so lange im Amt bleibe wie Diego Simeone bei Atlético Madrid, antwortet Eberl klar: „Ja. Wenn du einen Top-Trainer bei dir hast, ist es immer das Ziel, möglichst lange zusammenzuarbeiten. Diese Kontinuität mit Qualität bedeutet Erfolg.“