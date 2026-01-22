Menü Suche
Fronten verhärtet: Sargent drängt auf Wechsel

von Remo Schatz - Quelle: Tom Bogert
Josh Sargent applaudiert den Fans @Maxppp

Zwischen Josh Sargent (25) und Norwich City ist das Tischtuch offenbar nachhaltig zerschnitten. Wie der US-amerikanische MLS-Insider Tom Bogert berichtet, kam es zu einem „hitzigen Meeting“ mit Sportdirektor Ben Knapper und Cheftrainer Philip Clement mit dem Resultat, dass der frühere Werder-Profi wohl nie wieder für den englischen Zweitligisten auflaufen wird.

Sargent will unbedingt in die MLS zu Toronto FC wechseln, die Verhandlungen zwischen Norwich und den Kanadiern dauern aber weiter an. Bei den Ostengländern steht der US-Amerikaner noch bis 2028 unter Vertrag. Ein Angebot aus Toronto über 15 Millionen Euro für den Mittelstürmer hat noch nicht ausgereicht, um die Wechselfreigabe zu erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
