Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neue Optionen: Glatzel noch im Winter weg?

Robert Glatzel zählt beim Hamburger SV nicht zum Stammpersonal. Daher könnte sich der gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrte Mittelstürmer noch im Winter umorientieren – mehrere Klubs sind interessiert.

von Martin Schmitz - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Robert Glatzel im HSV-Porträt @Maxppp

Eigentlich hatte Robert Glatzel die feste Absicht hinterlegt, sich beim Hamburger SV durchbeißen zu wollen. Trainer Merlin Polzin setzt jedoch nicht auf den Neuner, der sich nach einer Verletzung erst einmal wieder herankämpfen muss. Zudem haben sich neue Optionen für den 31-Jährigen ergeben. Wechselt Glatzel doch noch?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sind mehrere Klubs an einem Transfer des Torjägers interessiert. Namentlich nennt die Zeitung den RSC Anderlecht, der aktuell in der Jupiler Pro League lediglich auf Rang vier liegt und händeringend nach offensiver Durchschlagskraft sucht. Eine offizielle Anfrage gebe es noch nicht, Glatzel dürfte sich im Fall der Fälle jedoch Gedanken über seine Zukunft machen.

In der Bundesliga nur Ersatz

Beim HSV, für den er im Unterhaus zuverlässig knipste, ist Glatzel in der bisherigen Bundesligasaison lediglich ein Ergänzungsspieler. In zehn Einsätzen sammelte der 1,93-Hüne nur 126 Einsatzminuten. Es darf zumindest bezweifelt werden, ob es in der Rückrunde deutlich mehr werden, zumal Neuzugang Damion Downs (21) einen Platz für sich beansprucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar erklärte Glatzel noch Anfang Dezember, dass er nicht mit einem frühen Abschied vom HSV plane und sich nach seinem Muskelfaserriss erst einmal voll auf die Reha konzentrieren wolle, doch lagen damals keine konkreten Angebote auf dem Tisch. Sollte nun eine interessante Offerte eintrudeln, könnte Glatzel seine Meinung ändern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Bundesliga
Hamburg
Anderlecht
Robert Glatzel

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
Robert Glatzel Robert Glatzel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert