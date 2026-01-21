Neue Optionen: Glatzel noch im Winter weg?

Eigentlich hatte Robert Glatzel die feste Absicht hinterlegt, sich beim Hamburger SV durchbeißen zu wollen. Trainer Merlin Polzin setzt jedoch nicht auf den Neuner, der sich nach einer Verletzung erst einmal wieder herankämpfen muss. Zudem haben sich neue Optionen für den 31-Jährigen ergeben. Wechselt Glatzel doch noch?

Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sind mehrere Klubs an einem Transfer des Torjägers interessiert. Namentlich nennt die Zeitung den RSC Anderlecht, der aktuell in der Jupiler Pro League lediglich auf Rang vier liegt und händeringend nach offensiver Durchschlagskraft sucht. Eine offizielle Anfrage gebe es noch nicht, Glatzel dürfte sich im Fall der Fälle jedoch Gedanken über seine Zukunft machen.

In der Bundesliga nur Ersatz

Beim HSV, für den er im Unterhaus zuverlässig knipste, ist Glatzel in der bisherigen Bundesligasaison lediglich ein Ergänzungsspieler. In zehn Einsätzen sammelte der 1,93-Hüne nur 126 Einsatzminuten. Es darf zumindest bezweifelt werden, ob es in der Rückrunde deutlich mehr werden, zumal Neuzugang Damion Downs (21) einen Platz für sich beansprucht.

Zwar erklärte Glatzel noch Anfang Dezember, dass er nicht mit einem frühen Abschied vom HSV plane und sich nach seinem Muskelfaserriss erst einmal voll auf die Reha konzentrieren wolle, doch lagen damals keine konkreten Angebote auf dem Tisch. Sollte nun eine interessante Offerte eintrudeln, könnte Glatzel seine Meinung ändern.