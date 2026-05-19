Röhl kommentiert Bundesliga-Gerüchte

Ein potenzieller Wechsel in die Bundesliga wäre für Danny Röhl verbunden mit Ablöseverhandlungen der involvierten Klubs. Im Interview mit der ‚Bild‘ antwortet der Cheftrainer der Glasgow Rangers auf die Frage, ob er eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel nach Deutschland hat: „Nein, die habe ich nicht.“ Sein Vertrag besitzt noch bis 2028 Gültigkeit.

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Dass der VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen Interesse am deutschen Übungsleiter zeigen, will Röhl nicht bestätigen. „Da sind wahrscheinlich viele Gerüchte im Umlauf. Vergangene Sommer war das ja auch schon so“, so der 37-Jährige. An einen Abschied aus Schottland denkt er aktuell nicht: „Mein Fokus ist hier in Glasgow. Ich mag den Job, weil ich hier um Titel spielen kann. Und auch international. Und das ist schon eine sehr gute Aufgabe, die sehr viel Spaß macht.“