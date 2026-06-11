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Bundesliga

Bundesliga-Duell um Zagaritis

von Martin Schmitz - Quelle: Sportday
1 min.
Vasilios Zagaritis (m.) im Trikot des SC Heerenveen @Maxppp

Wechselt Vasilios Zagaritis in die Bundesliga? Wie das griechische Portal ‚Sportday‘ berichtet, bemühen sich sowohl der FC Augsburg als auch der 1. FC Köln um den 25-jährigen Linksverteidiger des SC Heerenveen. Beide Klubs sollen demnach beschlossen haben, ein Angebot für den ehemaligen griechischen U21-Nationalspieler zu übermitteln.

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Zagaritis stand in der gerade abgelaufenen Saison in allen 34 Ligaspielen für Heerenveen auf dem Platz und sammelte dabei fünf Scorerpunkte. Der Vertrag des Linksfußes bei den Friesländern ist noch bis 2028 befristet und beinhaltet eine vereinsseitige Option auf eine weitere Saison. Tendenziell liebäugelt Zagaritis laut Bericht mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Panathinaikos.

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