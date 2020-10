Medien: Arsenal tätigt 50-Millionen-Transfer

Seit geraumer Zeit schon buhlt der FC Arsenal um Thomas Partey von Atlético Madrid. Die Einigung mit dem Spieler selbst stellte dabei das kleinere Problem dar, die Hartnäckigkeit der Spanier bereitete den Londonern schon eher Kopfzerbrechen. Atlético ließ sich nicht ein auf etwaige Ablöseverhandlungen.

Nun, kurz vor Transferschluss, knickt Arsenal ein – und aktiviert offenbar Parteys Ausstiegsklausel. Wie der Radiosender ‚Cadena COPE‘ vermeldet, haben die Gunners der spanischen La Liga mitgeteilt, die entsprechende Summe zu zahlen: 50 Millionen Euro werden fällig, um den 27-Jährigen aus seinem bis 2023 datierten Vertrag herauszukaufen.

Partey, Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft, soll in London das entstandene Loch im zentralen Mittelfeld stopfen. Lucas Torreira (24) wird im Gegenzug an Atlético Madrid verliehen, Mattéo Guendouzi an Hertha BSC.