Flick kündigt Karriereende bei Barça an

Nach seinem Engagement beim FC Barcelona will Hansi Flick seine Karriere als Trainer beenden. Auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Newcastle United am Mittwoch (21 Uhr) sagte der 61-Jährige: „Ich habe eine fantastische Familie und werde in Barcelona großartig unterstützt. Im Fußball strebe ich immer nach dem höchsten Niveau. Ich denke nicht daran, zu gehen. Barça wird mein letzter Verein sein.“ Präsident Joan Laporta bestätigte bereits, dass Flick seinen Vertrag in Kürze bis 2028 verlängern wird.

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Ob Flick darüber hinaus Trainer bei den Katalanen bleibt, ist noch unklar. Der ehemalige Bundestrainer hatte Barça im Sommer 2024 übernommen und zum Double geführt. Auch in dieser Saison stehen die Zeichen auf Meisterschaft, in der Königsklasse ist nach dem 1:1 im Hinspiel gegen die Magpies morgen alles offen.