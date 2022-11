Besorgter Guardiola | Sicherer Scudetto für Napoli?

„Die Spieler werden fallen wie die Fliegen“

Das Titelblatt des ‚Daily Express‘ ziert am heutigen Mittwoch Pep Guardiola. Der Taktikfuchs sorgt sich um die Gesundheit der Spieler, die an der WM teilnehmen. Mit Blick auf das straffe Programm nach der Weltmeisterschaft sagt der Spanier: „Es ist verrückt. Es sind viele Spiele für die Spieler. Für mich ist das kein Problem, ich habe […] frei.“ Der Spanier befürchtet, dass die Topstars gegen Ende der Saison „umfallen könnten wie die Fliegen“.

Neapel nicht zu stoppen

In der italienischen Medienlandschaft dominiert die SSC Neapel das Tagesgeschehen. Die Neapolitaner sind nach ihrem gestrigen 2:0-Sieg gegen den FC Empoli weiterhin ungeschlagen und konnten ihre Tabellenführung auf acht Punkte ausbauen. Da der AC Mailand zeitgleich beim Tabellen-18. US Cremonese patzte (0:0), sieht der ‚Corriere dello Sport‘ Neapel bereits als „Meister des Jahres“. Auch der ‚Quotidiano Sportivo‘ sieht den Tabellenersten bereits „auf halbem Weg zum Scudetto“.

„Heldenhaftes“ Barça

Trotz eines Platzverweises von Robert Lewandowski und eines frühen Rückstandes hat auch der FC Barcelona seine Tabellenführung ausgebaut. Beim gestrigen 2:1-Auswärtssieg der Blaugrana beim CA Osasuna netzten stattdessen Pedri und Raphinha. Die spanische ‚Sport‘ sah ein „heldenhaftes“ Barcelona und auch die ‚Mundo Deportivo‘ erkennt an, dass die Katalanen mit „zehn Mann zurückgekommen“ sind. Erzrivale Real Madrid rangiert auf dem zweiten Platz, muss am morgigen Donnerstag (21:30 Uhr) allerdings noch in einem Heimspiel gegen den FC Cádiz ran.