Inter: Umtiti als Skriniar-Ersatz?

Inter Mailand ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger bei einem Ligarivalen fündig geworden. Wie die ‚as‘ berichtet, ist Samuel Umtiti aktuell das heißeste Eisen im Feuer. Der 29-Jährige kommt in der aktuellen Saison in der Serie A nach 24 Spieltagen auf zwölf Einsätze und stand in den vergangenen acht Ligapartien in der Startelf.

Der Abgang von Milan Skriniar (28) von Inter zu Paris St. Germain ist dem Vernehmen nach bereits fix. Die Nerazzurri liebäugeln daher mit dem Ex-Weltmeister Umtiti als Ersatz. Bis zum Sommer ist der Linksfuß vom FC Barcelona an US Lecce verliehen. Fraglich ist, ob der Franzose überhaupt nach Barcelona zurückkehren oder innerhalb der Liga zu Inter wechseln wird. Der Innenverteidiger dürfte bei einer Rückkehr zu den Blaugrana nicht mit viel Spielzeit rechnen, was für einen Wechsel spricht.

