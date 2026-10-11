Bei Galatasaray ist Ilkay Gündogan mittlerweile komplett außen vor. Magere elf Spielminuten stand der 35-Jährige in dieser Saison bislang für die Gelb-Roten auf dem Platz. Der Routinier spielt in den Planungen der Türken keine Rolle mehr und gilt daher nach Informationen von ‚Sabah‘ als heißer Wechselkandidat für den Winter.

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Gemeinsam mit weiteren namentlich nicht genannten Spielern soll Gündogan im kommenden Transferfenster schnellstmöglich abgegeben werden. Der 82-fache deutsche Nationalspieler steht in Istanbul zwar ohnehin nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, doch aufgrund seines üppigen Salärs in Höhe von 4,5 Millionen Euro pro Jahr ist der Verein daran interessiert, bereits im Januar die Reißleine zu ziehen und das Gehalt einzusparen.

Die mangelnde Spielzeit hinterlässt auch beim Mittelfeldspieler selbst Frust. Nach der Partie gegen Kasimpasa (3:1) am Freitag fragte ihn ein Reporter, ob er für das Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21 Uhr) bereit sei. Gündogan antwortete trocken: „Ich spiele nicht, warum sollte ich bereit sein?“