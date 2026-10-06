Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz: Trio zurück im Training

von Tom Steinmetzler - Quelle: kicker
Paul Nebel für Mainz im Einsatz @Maxppp

Beim 1. FSV Mainz 05 sind gleich drei Spieler auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Laut dem ‚kicker‘ haben Offensivspieler Paul Nebel (23) sowie die beiden Verteidiger Silvan Widmer (33) und Fabio Gruber (24) nach ihren Blessuren wieder mit der Mannschaft trainiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Nebel endet eine längere Leidenszeit. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im August im Trainingslager und konnte in der laufenden Saison bisher kein Pflichtspiel für die 05er absolvieren. Verteidiger Fabio Gruber musste aufgrund seiner Verletzung jüngst die Länderspielreise zur peruanischen Nationalmannschaft absagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Fabio Gruber
Silvan Widmer
Paul Nebel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Fabio Gruber Fabio Gruber
Silvan Widmer Silvan Widmer
Paul Nebel Paul Nebel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert