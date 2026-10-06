Beim 1. FSV Mainz 05 sind gleich drei Spieler auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Laut dem ‚kicker‘ haben Offensivspieler Paul Nebel (23) sowie die beiden Verteidiger Silvan Widmer (33) und Fabio Gruber (24) nach ihren Blessuren wieder mit der Mannschaft trainiert.

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Für Nebel endet eine längere Leidenszeit. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im August im Trainingslager und konnte in der laufenden Saison bisher kein Pflichtspiel für die 05er absolvieren. Verteidiger Fabio Gruber musste aufgrund seiner Verletzung jüngst die Länderspielreise zur peruanischen Nationalmannschaft absagen.