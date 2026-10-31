Alles klar: Frankfurt macht Chatzialexiou-Schnäppchen

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen neuen Sportvorstand gefunden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Wechsel von Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg an den Main fix. Der 50-Jährige werde im Anschluss an die kommende Transferperiode und damit ab dem 1. Februar seinen neuen Posten antreten.

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Chatzialexiou hat laut dem Fachmagazin speziell für die Eintracht eine Ausstiegsklausel, von der die SGE Gebrauch macht. Unter 500.000 Euro werden für den gebürtigen Frankfurter fällig. Bei den Adlerträgern wird der Nachfolger von Markus Krösche bis 2030 unterschreiben.