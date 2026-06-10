Menü Suche
Kommentar 4
Weltmeisterschaft

WM-Auftakt: Klarheit bei Neuer

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Manuel Neuer und Julian Nagelsmann klatschen sich ab @Maxppp

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (19 Uhr) gegen Curaçao ins WM-Turnier startet, wird aller Voraussicht nach Manuel Neuer zwischen den Pfosten stehen. Laut ‚Bild‘ hat der 40-jährige Torhüter des FC Bayern am Dienstag die komplette Trainingseinheit der DFB-Mannschaft mitgemacht und dabei keinerlei Probleme mit seiner kürzlich lädierten Wade gehabt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) hatte noch Oliver Baumann (36) das Tor der Deutschen gehütet. Da Neuer noch nicht bei 100 Prozent war, wurde er in den Freundschaftsspielen geschont. Jetzt scheint der Routinier wieder vollständig fit zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert