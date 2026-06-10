Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (19 Uhr) gegen Curaçao ins WM-Turnier startet, wird aller Voraussicht nach Manuel Neuer zwischen den Pfosten stehen. Laut ‚Bild‘ hat der 40-jährige Torhüter des FC Bayern am Dienstag die komplette Trainingseinheit der DFB-Mannschaft mitgemacht und dabei keinerlei Probleme mit seiner kürzlich lädierten Wade gehabt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) hatte noch Oliver Baumann (36) das Tor der Deutschen gehütet. Da Neuer noch nicht bei 100 Prozent war, wurde er in den Freundschaftsspielen geschont. Jetzt scheint der Routinier wieder vollständig fit zu sein.