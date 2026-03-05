Gespräche laufen: Nazinho dem VfB noch zu teuer

Der gesuchte Backup respektive Konkurrent von Maximilian Mittelstädt (28) könnte Flávio Nazinho (22) werden. Die Hürden, die dazu aus dem Weg geräumt werden müssten, sind finanzieller Natur. ‚Sky‘ zufolge fordert Cercle Brügge sechs bis acht Millionen Euro Ablöse für den Linksverteidiger. Diese Summe überschreitet die Vorstellungen der Stuttgarter bei weitem.

Erste Gespräche mit der Spielerseite haben laut ‚Sky‘ bereits stattgefunden. Nazinho ist ein schneller und athletischer Spieler, der sämtliche portugiesische U-Nationalmannschaften durchlaufen hat. Der Durchbruch bei seinem Heimatklub Sporting Lissabon blieb dem Linksfuß allerdings verwehrt, weshalb er 2024 für eine Million Euro nach Brügge weiterzog.

In Stuttgart könnte Nazinho eine Kaderlücke schließen. Momentan setzt Sebastian Hoeneß meist auf Ramon Hendriks (24), wenn Mittelstädt mal eine Pause benötigt. Der Niederländer ist aber eigentlich in der Innenverteidigung beheimatet.