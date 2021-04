PSG - Manchester City 1:2 | Die Noten zum Halbfinal-Duell

Von Beginn an war Paris St. Germain das bessere Team. Die Elf von Mauricio Pochettino präsentierte sich variabel und ideenreich in der Offensive, gut organisiert und aggressiv in der Defensive. Nach einer hervorragend herausgespielten Chance von Neymar (13.) war es Kapitän Marquinhos, der PSG nach einer Ecke in Führung brachte (15.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester City schaffte es nicht, sein gewohntes Ballbesitzspiel aufzuziehen und war offensiv harmlos. Bis zur 42. Minuten brauchten die Skyblues, um zur ersten Großchance zu kommen: Ein Fehlpass von Leandro Paredes wurde zur Einladung für Phil Foden, der jedoch vergab. So ging es mit einer völlig verdienten PSG-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste aus England engagierter, Torgefahr strahlte die Mannschaft von Pep Guardiola aber weiterhin nicht aus. Dennoch drehte City binnen sechs Minuten die Partie – und das durchaus kurios. Zunächst senkte sich eine Flanke von Kevin De Bruyne ins Tor zum 1:1-Ausgleich. Dann fand ein Freistoß von Riyad Mahrez ein Loch in der Mauer zum 1:2.

Gueye sieht Rot

Der unglückliche Doppelschlag brachte PSG völlig aus dem Konzept. Zu allem Überfluss brannten Idrissa Gueye die Sicherungen durch. Nach einem rüden Foulspiel an Ilkay Gündogan sah der Mittelfeldspieler zurecht die Rote Karte. Es war der unschöne Schlusspunkt der Partie.

So endete das Spiel mit einer aus Sicht von PSG bitteren 1:2-Niederlage. Die Pariser war vor allem in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft, verloren nach zwei unnötigen Gegentreffern und einem ebenso unnötigen Platzverweis aber völlig den Faden. Das Spielglück war heute auf Seiten von ManCity, das sich alles andere als in Bestform präsentierte.

Torfolge

1:0 Marquinhos (15.): Ein Eckball beschert den Hausherren die Führung. Di María schlägt den Ball von rechts scharf auf den kurzen Pfosten. Marquinhos kommt angerauscht, kein Verteidiger von City fühlt sich verantwortlich und so kann der Verteidiger unbedrängt einköpfen.

1:1 De Bruyne (64.): Aus dem Nichts der überraschende Ausgleich und wieder resultiert das Tor aus einer Ecke. City führt kurz aus und kombiniert sich um den PSG-Strafraum herum. De Bruyne kommt halblinks an den Ball und flankt in den Strafraum. Navas spekuliert auf eine Kopfballabnahme, doch Stürmer wie Verteidiger verpassen. So segelt der Ball in die lange Ecke, der Torhüter kann hier nur schlecht aussehen. Ein zu diesem Zeitpunkt unverdientes Tor.

1:2 Paris St. Germain (71.): Manchester City dreht die Partie. Gueye foult Foden kurz vor der Strafraumkante. Den fälligen Freistoß führt Mahrez aus – und das eigentlich zu unpräzise. Doch der Ball fliegt durch ein Loch in der Mauer, Navas ist chancenlos.

Besondere Ereignisse

Rote Karte Gueye (77.): Gueye steigt Gündogan mit offener Sohle von hinten auf die Achillessehne. Brych bleibt nichts anderes übrig, als dem PSG-Sechser die Rote Karte zu zeigen.

Die Noten von PSG

Eingewechselt

80‘ Danilo für Di María

83‘ Herrera für Paredes

Die Noten von ManCity

Eingewechselt

61‘ Zinchenko (3,5) für Cancelo