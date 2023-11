FC Bayern: Musiala zurück auf dem Rasen

Jamal Musiala nähert sich seiner Rückkehr in den Spielbetrieb an. Am heutigen Donnerstag absolvierte der offensive Mittelfeldspieler des FC Bayern erstmals wieder eine Laufeinheit. Denkbar, dass Musiala nach der anstehenden Länderspielpause wieder eine Option für den Münchner Kader sein wird.

Der 20-Jährige hatte sich vor rund einer Woche im Champions League-Spiel gegen Galatasaray (2:1) einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und verpasste in der Folge die Ligapartie gegen den 1. FC Heidenheim (4:2). In zuvor 14 Pflichtspielen war Musiala an sieben Treffern beteiligt (vier Tore, drei Assists).